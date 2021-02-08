Контент-менеджер MODX знание html

Здравствуйте!

Нужен контент менеджер CMS MODx, работаем только с ней, знание html, на многих сайтах нет Html редактора.

Нужно будет размещать разного рода инфу на сайты, это новости, статьи, графики работы, замена инфы на главной в чанках шаблона, создание новых страниц и пунктов меню.

Пишите свои цены.

Так же быть всегда в сети, возможно даже в вечернее время.