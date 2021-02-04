Наполнение сайта in-memory.ru

Добрый день. Надо заполнить сайт http://www.skvazhina50.ru/ Для вкладки Водоснабжения - [url=https://gbsplus.ru/uslugi/obustrojstvo-skvazhin/]https://gbsplus.ru/uslugi/obustrojstvo-skvazhin/[/url]. Нужно разместить информацию на странице Водоснабжение как на сайте примере, и разместить кнопки перехода (типа подробнее, которые приведут на кнопки меню (Обустройство скважины для полива, Обустройство скважины с адаптером, Обустройство ...