Добор данных по перечню компаний

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок381 просмотр
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С сайта собрали порядка 19 000 компаний из разных источников, необходимо, опираясь на исходные данные, добрать недостающую информацию.

Нужно заполнить поля: Новый сайт, Корректное название, Новая категория, Новая продукция, Новый регион, Новый населённый пункт, Новый адрес, Телефоны, Почта, Описание, Короткое описание, Логотип.

Выберем 19 исполнителей, каждому будет дано по 1000 компаний. За 1 компанию платим по тарифу, описанному в ТЗ. Оплата сопоставима со ставкой 100 р/час.

Пример заполненной строки, реестр будет выглядеть так: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S2o_6UCZx937nh_4XhjA5DJ585PoQXu85wKWPB-bY9A/edit#gid=0

Подробное ТЗ по заполнению таблицы: https://docs.google.com/document/d/1AZlRVJ23Nva286NGnHR70g6fp4bouaZda6Yl_-cHaNo/edit#

3 года назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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