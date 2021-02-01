Добор данных по перечню компаний

Добрый день. Интересует размещение статьи в Вики на польском языке. Статья, в общем, готова, со ссылками. Нужно проверить соответствие формальным критериям, внести правки при необходимости и разместить. Интересует цена, сроки и гарантии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С сайта собрали порядка 19 000 компаний из разных источников, необходимо, опираясь на исходные данные, добрать недостающую информацию.
Нужно заполнить поля: Новый сайт, Корректное название, Новая категория, Новая продукция, Новый регион, Новый населённый пункт, Новый адрес, Телефоны, Почта, Описание, Короткое описание, Логотип.
Выберем 19 исполнителей, каждому будет дано по 1000 компаний. За 1 компанию платим по тарифу, описанному в ТЗ. Оплата сопоставима со ставкой 100 р/час.
Пример заполненной строки, реестр будет выглядеть так: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S2o_6UCZx937nh_4XhjA5DJ585PoQXu85wKWPB-bY9A/edit#gid=0
Подробное ТЗ по заполнению таблицы: https://docs.google.com/document/d/1AZlRVJ23Nva286NGnHR70g6fp4bouaZda6Yl_-cHaNo/edit#
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