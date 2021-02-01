Добор данных по перечню компаний

Задача: есть сайт производителя оборудования HL. В таблице по наполнению прописаны ссылки на продукцию, которую будем переносить. Количество ссылок на одного исполнителя: ~600. Общее количество: 1200. Нужно будет перейти по ссылке с товаром, взять нужные характеристики ...