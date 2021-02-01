Заполнить формы для регистраци.

есть фото, размеры и цены описание к товарам нужно составить самостоятельно прошу указать цену с учетом подготовки текстов и без
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заполнить много форм для регистрации.
Работа легкая, но монотонная. Подойдет если нечем заняться.
Цена 1р за форму (3 строки + гугл капча). Делается быстро.
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