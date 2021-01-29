Создание и ведение авито-магазина

$140
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки845 просмотров
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Необходимо сделать авито-магазин мебельной продукции для Москвы и МО.

9 категорий товаров, порядка 10-15 моделей товаров в каждой категории.

Всего должно быть около 300 объявлений (зависит от конечной стоимости магазина) с описанием каждой модели.

Обязателен опыт создания и ведения авито-магазинов.

Опыт работы с мебельной продукцией будет плюсом.

3 года назад
Hopkins1987
Антон 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
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