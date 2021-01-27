Нужен копипаст товаров с сайтов поставщиков на сайт Озон. На разных сайтах разные поля, нужно внимательно перенести обязательные поля и картинки, учитываю все требования платформы. Оплата за количество созданных карточек товара. За подробностями в личные ...
Наполнение интернет-магазина (перенос контента с сайта)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести 1000 товаров с характеристиками и опциями на сайт на Битриксе.
Опыт работы с CMS Битрикс - обязателен.
Тематика - ритуальные услуги.
Сроки и суммы за одну карточку товара указывайте в заявке.
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