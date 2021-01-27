Наполнение интернет-магазина (перенос контента с сайта)

Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки573 просмотра
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Необходимо перенести 1000 товаров с характеристиками и опциями на сайт на Битриксе.

Опыт работы с CMS Битрикс - обязателен.

Тематика - ритуальные услуги.

Сроки и суммы за одну карточку товара указывайте в заявке.

3 года назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад