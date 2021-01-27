Наполнить сайт на opencart

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки495 просмотров
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Добрый день, исполнители! Есть сайт на opencart 3 на шаблоне собственном. Необходимо наполнить этот сайт по ТЗ. ТЗ прикреплено. Указывайте свою цену за один сайт. Прошу откликаться только тех, кто готов работать по факту выполненных работ. Сразу пишите свой мессенджер для оперативной связи. Все доступы будут предоставлены исполнителю выбранному.

OpenCart
3 года назад
VadimProgr
Вадим 
45 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад