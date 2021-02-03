заполнить ссылками файл

Руслан в очередной раз показал себя как отличный заказчик и человек. Я затянул сроки из-за небольшой проблемы с интернетом. Заказчик отнесся очень понимающе и лояльно. В процессе выполнения всегда поддерживает и помогает. Очень рекомендую, буду рад новым заказам.