Samara2021

Сделаю все что бы оправдать ваши надежды!

Приветствую вас дорогие соискатели ! Готов выполнить возможны для моих навыков задания при этом не заставить вас разочароваться в моих работах ! Есть опыт работы на многих направления от рерайта до администрирования сайтов , также некоторый опыт в наполнении сайтов рекламы различного рода . Но также готов получить новый опыт по разным направлениям обслуживания ваших любых платформ . Рассматриваю долгосрочное сотрудничество за приемлемые цены и умеренные сроки выполнения своих работ при достойном качестве . Если Заинтересовали мои возможности и навыки прошу вас обращаться ко мне здесь пишите ! Буду рад и рассмотрю любые ваши предложения о нашем с вами сотрудничестве и плодотворной работы.