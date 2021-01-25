Нужно привлечь клиентов на курьерскую доставку.

В объявлении запрещено указывать:

- Наименование вакансии Курьер Яндекс.Еда, корректно - Партнер Яндекс.Еда или Курьер партнера Яндекс.Еды.

- Ограничения по возрасту;

- Ограничения по гражданству;

- Некорректный доход.

Для размещения объявлений необходимо использовать файл "Шаблон для размещения вакансии".

Условия акцептируемого трафика:

Rich media - Запрещено

PopUp / ClickUnder - Запрещено

Контекстная реклама на Бренд - Запрещено

Push ADS - Запрещено

Дорвей - трафик - Запрещено

Мотивированный трафик - Запрещено

Cashback - Запрещено

Купонный/Промокодный трафик - Запрещено

Брокерский трафик - Разрешено

Toolbar - Запрещено

Контекстная реклама НЕ на бренд - Разрешено (кроме брендовых запросов)

Контекстная реклама на поиск - Запрещено

Email - рассылка - По согласованию

SMS - По согласованию

Реклама в социальных сетях - По согласованию текста

Тизерные сети - Разрешено

Контентные сайты - Разрешено

Ретаргетинг - Разрешено.

Согласованные креативы находятся в архиве - Я.Еда png, Я.Еда gif, Я.Еда jpg.

Больше информации в файле "Актуальная инфа по регионам".

Сумма вознаграждения смотреть в файле "Сумма вознаграждения".

Обязательно наличии следующей ссылки для регистрации участника, т.е. ваша задача, чтобы кандидат устроился на работу, система автоматически отслеживает, по какой ссылке произошел переход, каждому исполнителю выдается своя ссылка. Для получения ссылки необходимо написать в ЛС.