Микроразметки для сайта.

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки209 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо сделать для сайта https://gisys.ru/ (сайт на битриксе) микроразметки:

1. Адреса, т. е. автоматически геопривязка магазина.

2. Контактные данные, название магазина, телефон. 

3. Поиск на сайте.

4. Навигация (breadcrumbs). - частично есть, но с ошибками, надо доработать

5. OpenGraph разметка - есть, исправить немного нужно, 

6. Разметка товара (цена, скидка, название, описание, картинки и т.д.) 

7. Разметка отзывов. (почти сделано, но есть особенности)

8. Рейтинг товара. 

9. Статьи.

3 года назад
ramil-i
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Timurmahkamov
Тимур 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$55
5 дней
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