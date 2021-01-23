Найти информационные статьи на польских сайтах(можно без знания языка)

$125
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок377 просмотров
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Добрый день!

Необходимо найти статьи на польских сайтах (*.pl).

Язык знать необязательно! Нужен только браузер с переводчиком встроенным (хром).

Нужно 75-100 текстов. Оплата по 15р за текст. (обычно уходит 3-5 часов на все, в зависимости от кол-ва текстов)

Звучит сложно, но на самом деле задание не сложное. А для тех, кто знает эти языки хотя бы немного, то вообще простая. Главное понимать как искать в поисковике. В ТЗ есть подсказки).

Обязательно читайте ТЗ. Там много информации.

Полное ТЗ и примеры текстов в архиве.

Жду ваши заявки.

3 года назад
demichslav
Демичев 
44 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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