Нужен простой копипист товаров с сайтов доноров. Товаров будет тысяч 5-10. Работы хватит на месяц или больше. На разных сайтах разные поля, но все простейший копипаст. Например, нужно скопировать такие поля как: артикул, название, описание, цвет, размеры, картинку + еще 2-3 характеристики свойственных товару. Все вставить в файл excel. Делать можно по 500 товаров в день при желании, проверено лично мной. Оплата поэтапно.

Указывайте цену за один товар и тг для связи.