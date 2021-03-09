Регистрация сайта в каталогах по базе

Задача

Необходима ручная регистрация в справочниках и бизнес каталогах.

Базу каталогов и данные для размещения предоставим! Оплата сдельная. Для начала необходимо зарегистрировать 1 сайт в 50 каталогах.

Стоимость 1 размещения - 10 руб. За размещение 5 сайтов в 50 каталогах = 2500 руб.

Оплата по частям по факту размещения.

Зарегистрировали 2-3 сайта -> Проверка размещения -> Получили оплату.... и т.д.

Обязательные требования

Нужны ссылки на размещенную карточку либо факт отправки заявки (входящее письмо на электронную почту от площадки о статусе размещения) - результаты указать в excel-таблице прилагаемой к заданию.

P.S.: Чтобы модераторы площадок вас не блокировали по IP - лучше установить VPN-программу и менять IP для каждого сайта.