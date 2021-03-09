Регистрация сайта в каталогах по базе

$33
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка511 просмотров
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Задача

Необходима ручная регистрация в справочниках и бизнес каталогах.

Базу каталогов и данные для размещения предоставим! Оплата сдельная. Для начала необходимо зарегистрировать 1 сайт в 50 каталогах.

Стоимость 1 размещения - 10 руб. За размещение 5 сайтов в 50 каталогах = 2500 руб.

Оплата по частям по факту размещения.

Зарегистрировали 2-3 сайта -> Проверка размещения -> Получили оплату.... и т.д.

Обязательные требования

Нужны ссылки на размещенную карточку либо факт отправки заявки (входящее письмо на электронную почту от площадки о статусе размещения) - результаты указать в excel-таблице прилагаемой к заданию.

P.S.: Чтобы модераторы площадок вас не блокировали по IP - лучше установить VPN-программу и менять IP для каждого сайта.

3 года назад
webpodval
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Darkyel_
Игорь 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$21
4 дня
Работа выполнена качественно и в срок
Всё ок.
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