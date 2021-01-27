Заведение карточек на меркетплейсах

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Необходимо создавать карточки для магазина озон в xl, работа копипаст, много времени не занимает, поиск информации в интернете (тоже много времени не занимает), нужна только программа , все расскажу и объясню, стоимость 3 р. - одна карточка, карточек будет больше 1000

3 года назад
guest_16117748808324
3 года в сервисе
Был
3 года назад