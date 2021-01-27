Наполнение сайта товарами

Добрый день, исполнители! Есть сайт на opencart 3 на шаблоне собственном. Необходимо наполнить этот сайт по ТЗ. ТЗ прикреплено. Указывайте свою цену за один сайт. Прошу откликаться только тех, кто готов работать по факту выполненных ...