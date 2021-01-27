Наполнение сайта товарами

Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок452 просмотра
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Нужен копипаст товаров с сайтов поставщиков на сайт Озон. На разных сайтах разные поля, нужно внимательно перенести обязательные поля и картинки, учитываю все требования платформы. Оплата за количество созданных карточек товара. За подробностями в личные сообщения. 

3 года назад
irina_555
Ирина 
40 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад