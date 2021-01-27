Опубликовать срисовки с поиском (WP)

Требуется опубликовать статей про срисовки. CMS Wordpress. Объем пока 20 статей (записей)

Работаем по таблицу в гугл даксе. Пример joxi.ru/1A5JkRkHb318zr

Находим картинки в гугл/яндекс картинках, грузим, подписываем своими словами. Кол-во картинок в гугл-даксе.

Заголовок и титле копируем с гугл-дакса. Есть ключевые слова, которые можно делать под картинками. Ключевые слова по 1 разу достаточно.

В итоге у вас должно выйти как в этом примере kartinki-dlya-srisovki.ru/prostye/