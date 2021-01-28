Нужно размещение объявлений на досках объявлений. Есть список досок, у многих из них есть возможность выбора региона.

Для размещения нужно будет подготовить шаблон текстовки, чтобы для каждой доски текст был чуть другой (использование синонимов, перестановка слов местами). Также нужно будет подготовить несколько картинок (фоновое изображение плюс текст поверху).

После успешного выполнения заказа можно продолжить сотрудничество на постоянной основе.