Постеры на форумах

Нужно размещение объявлений на досках объявлений. Есть список досок, у многих из них есть возможность выбора региона. Для размещения нужно будет подготовить шаблон текстовки, чтобы для каждой доски текст был чуть другой (использование синонимов, перестановка слов ...
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