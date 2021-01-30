Наполнение сайта - агрегатор скидок

Необходимо в течении нескольких месяцев наполнять сайт скидками, акциями и промокодами. Начиная с 2-3 в сутки и увеличивая каждый месяц. Можно пропускать дни, если неудобно, нет возможности и т.д.

Форма для заполнения прикреплена, чтобы было представление. Описание - 200-500 символов уника. Картинки (КДПВ) любые - фото товара, скиншот акции и т.д. Брать скидки можно с любых открытых источников - сайтов магазинов, специализированных ТГ-каналов, рассылки, можно использовать собственные реферальные ссылки.

Оплата ежемесячно СБП, по номеру карты, электронными деньгами и т.д.

Прошу указывать цену за одну форму. Требуется несколько исполнителей.