Нужен - Контент-менеджер. Наполнить сайт 10 статьями.

Необходимо в течении нескольких месяцев наполнять сайт скидками, акциями и промокодами. Начиная с 2-3 в сутки и увеличивая каждый месяц. Можно пропускать дни, если неудобно, нет возможности и т.д. Форма для заполнения прикреплена, чтобы было представление. ...