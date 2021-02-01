Нужен - Контент-менеджер. Наполнить сайт 10 статьями.

Задача: есть сайт производителя оборудования HL. В таблице по наполнению прописаны ссылки на продукцию, которую будем переносить. Количество ссылок на одного исполнителя: ~600. Общее количество: 1200. Нужно будет перейти по ссылке с товаром, взять нужные характеристики ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата – 30 руб за текст ( до 5000 знаков. )
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
- Наполнение сайта готовым текстом, заполнение заголовков (теги h1 - h3), блоков внимания
- Подбор картинок (заполнение метатегов картинок)
- Заполнение метатегов самой статьи.
- Работа на Wordpress.
Просьба писать сроки.
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