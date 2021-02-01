Нужен - Контент-менеджер. Наполнить сайт 10 статьями.

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок526 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оплата – 30 руб за текст ( до 5000 знаков. )

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

- Наполнение сайта готовым текстом, заполнение заголовков (теги h1 - h3), блоков внимания

- Подбор картинок (заполнение метатегов картинок)

- Заполнение метатегов самой статьи.

- Работа на Wordpress.

Просьба писать сроки.

3 года назад
mslevkin
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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