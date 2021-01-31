Наполнение сайта товарами на Shopify

Наполнение сайтовЗакрыт34 заявки776 просмотров
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Всем привет! Ищу ответственную девушку ( желательно знание английского языка) для наполнения сайта товарами. Интернет-магазин нижнего белья и домашней одежды на английском языке. Картинки, вся нужная информация о товаре есть, искать ничего не нужно ( просто находить в папках модели и к ним инфо). Товаров очень много, хотелось бы найти не на один раз, а для дальнейшего сотрудничества. Пишите! Буду рада!

3 года назад
Bonzik228
Натали 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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