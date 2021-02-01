Разместить готовую статью в Википедии

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Добрый день. Интересует размещение статьи в Вики на польском языке. Статья, в общем, готова, со ссылками. Нужно проверить соответствие формальным критериям, внести правки при необходимости и разместить. Интересует цена, сроки и гарантии.

3 года назад
guest_16122590752517
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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