Разместить готовую статью в Википедии

Приветствую друзья. Нужно перенести качественно контент с одного сайта на другой. Навыки: работа с изображениями, html разметка, умение пользоваться инспектором Ход работы: 1. Текстовые страницы. Копирование текста и подбор изображения или перенос изображения если изображения ...
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Добрый день. Интересует размещение статьи в Вики на польском языке. Статья, в общем, готова, со ссылками. Нужно проверить соответствие формальным критериям, внести правки при необходимости и разместить. Интересует цена, сроки и гарантии.
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