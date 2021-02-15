Наполнить сайт портфолио Wordpress

Приветствую друзья. Нужно перенести качественно контент с одного сайта на другой.

Навыки: работа с изображениями, html разметка, умение пользоваться инспектором

Ход работы:

1. Текстовые страницы. Копирование текста и подбор изображения или перенос изображения если изображения подходит. Проверить в мобиле и на десктопе как получилось. 37 страниц

2. Портфолио. Перенести работы согласно текущим примерам. Проверить в мобиле и на десктопе как получилось. 80 страниц

Условия работы: Оплата за каждые 10 страниц веб-мани, яндекс деньги, сбер

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1. Стоимость за всю работу

2. Срок за всю работу

3. Согласие на условия

Важно! Готовность приступить прямо сейчас.