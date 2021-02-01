Заполнение товаров для интернет-магазина в 1с

В 1с около 4000 товаров, обмен в интернет-магазин. 90% товаров заполнены фото и

описание, 50% заполнены свойства. Категории товаров: лакокрасочные материалы,

строительные материалы, дача, сад.

Необходимо: 100% товаров заполнить фото, описания, свойства. Для товаров, для которых

категории не созданы - разнести по категориям. Свойств на товар необходимо

5-10. Свойства подбирать самостоятельно, исходя из свойств поставщиков и аналогов.

Отклики с: цена за товар не заполненный вообще, цена за товар заполненный частично,

способ выполнения работ.