Нужно отредактировать 100 товарных на сайте Rozetka

Добрый день. Надо заполнить сайт http://www.skvazhina50.ru/ Для вкладки Водоснабжения - [url=https://gbsplus.ru/uslugi/obustrojstvo-skvazhin/]https://gbsplus.ru/uslugi/obustrojstvo-skvazhin/[/url]. Нужно разместить информацию на странице Водоснабжение как на сайте примере, и разместить кнопки перехода (типа подробнее, которые приведут на кнопки меню (Обустройство скважины для полива, Обустройство скважины с адаптером, Обустройство ...
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Нужно отредактировать 100 товарных позиций на сайте розетка, цены характеритики описания есть. Нужно всё перевести на украинский и добавить характеристики, также небольшие кориктирови по условиям розетки.
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