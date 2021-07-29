Поиск прозрачных изображений автомобилей

$90
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок597 просмотров
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Необходимо собрать прозрачные изображения автомобилей в пол-оборота, кадрировать (если необходимо), Excel с прилагается.

Все ТЗ в Word и Excel

Оплата 6 руб. за картинку.

3 года назад
hirurg06
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
baltid
46 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$10
10 дней
Хороший исполнитель, но мой заказ остался не завершенным, хотя и работа сдельная была. Алексей просто перестал выходить на связь.
Отличный работодатель. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Постоянная коммуникация. Полному выполнению задания помешали обстоятельства личного характера. Сожалею, что не удалось завершить весь объем задания.
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