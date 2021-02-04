Наполнение сайта: очистка слов для aleksandraberez

Добрый день, в рамках данного задания, необходимо:

- вы получите список словосочетаний, который необходимо очистить от лишних словосочетаний (удалив из него все нерелевантные строки, которые не подходят по критериям), пример в Тестовом задании.

- после чего с помощью сервиса (доступ предоставим и оплатим), собрать данные слова в группы и ещё раз очистить. Данная операция делается в несколько кликов.

- очищенные и сгруппированные словосочетание необходимо добавить на сайт (заполняется форма для вставки). Добавление массовое. Данная операция делается в несколько кликов.

- после чего, добавленные словосочинение необходимо исправить на корректность к русскому языку, например, «Дешевый кровать» исправить на «Дешевая кровать».

Работы со словосочетаниями ведутся через Google Таблицы. Видео-инструкции и поддержку в работе предоставим. Всего около 50 тыс., словосочетаний. Можно брать в работу от 1 тыс., (кратно группе). Оплата 70 коп. за очищенную, добавленную строку на выходе.

За неполный день можно делать около 1700 строк, с оплатой 1190 руб. Работа требует усидчивости и большой внимательности.

Тестовое задание, обязательно для подающих заявку, удалите из списка те строки, которые не могут попадать под характеристику товара или услуги, то есть вы не можете это купить в гипотетическом магазине, не увидите такое описание на ценнике.

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