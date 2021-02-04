aleksandraberez

Александра aleksandraberez

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Готова выполнить задания по набору текста
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Наполнение сайта: очистка слов, исправление и добавление на сайт
Рад сотрудничеству! Все было сделано в срок и качественно, рекомендую!
Лучший заказчик! От всей души рекомендую
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$34
10 баллов
4 года назад
Наполнение сайта: очистка слов для aleksandraberez
В очередной раз все отлично! Рад работать с таким специалистом!
Отличный заказчик. Очень приятно работать с Антоном. Рекомендую!
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$48
10 баллов
4 года назад
Наполнение сайта: очистка слов для aleksandraberez
Все на высшем уровне! Рад сотрудничеству!
С таким заказчиком работать в удовольствие! Рекомендую.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$39
10 баллов
4 года назад
Наполнение сайта: очистка слов для aleksandraberez
Очень доволен сотрудничество с Александрой! Все на высшем уровне!
Отличный заказчик! Очень рада нашему сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
4 года назад
Наполнение сайта: очистка слов для aleksandraberez
Счастлив работать с Александрой! Однозначно советую, как высококлассного и ответственного специалиста!
Очень довольна работой. Как всегда оплата в срок, заказчик на связи, отвечает на все необходимые вопросы и чётко ставит задачи. Определенно рекомендую сотрудничать с Антоном!)
Ответный отзыв
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