Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
Рад сотрудничеству! Все было сделано в срок и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Лучший заказчик! От всей души рекомендую
$34
10 баллов
4 года назад
В очередной раз все отлично! Рад работать с таким специалистом!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень приятно работать с Антоном. Рекомендую!
$48
10 баллов
4 года назад
Все на высшем уровне! Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
С таким заказчиком работать в удовольствие! Рекомендую.
$39
10 баллов
4 года назад
Очень доволен сотрудничество с Александрой! Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень рада нашему сотрудничеству. Рекомендую!
$17
10 баллов
4 года назад
Счастлив работать с Александрой! Однозначно советую, как высококлассного и ответственного специалиста!
Ответный отзыв
Очень довольна работой. Как всегда оплата в срок, заказчик на связи, отвечает на все необходимые вопросы и чётко ставит задачи. Определенно рекомендую сотрудничать с Антоном!)