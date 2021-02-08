Поисковик контента (информационных статей)

$450
Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок1983 просмотра
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Здравствуйте! Корректорскому бюро требуется несколько поисковиков контента.

Необходимо находить статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно, переводчик в помощь. Но если знаете, то Вам будет легче.

Работа несложная, важна креативность, умение пользоваться поисковиком и усидчивость.

Дописывать, переписывать ничего не нужно. Только поиск.

График: 5/2, со свободным временем исполнения. (2-4 часов в день), по желанию, возможность брать работу в выходные. (главное - объем)

Оплата: 15 000р. + 15р. за каждый принятый текст. Возможны премии по результатам.

Осуществляется переводом по банковским реквизитам (возможны основные ЭПС).

Работа удалённая. Оформление по договору.

Кто хочет себя попробовать, оставляйте заявки.

ТЗ вышлю кандидатам, там же будут подсказки как и что делать, а также примеры.

3 года назад
slavnick
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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