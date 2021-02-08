Поисковик контента (информационных статей)

Здравствуйте! Корректорскому бюро требуется несколько поисковиков контента.

Необходимо находить статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно, переводчик в помощь. Но если знаете, то Вам будет легче.

Работа несложная, важна креативность, умение пользоваться поисковиком и усидчивость.

Дописывать, переписывать ничего не нужно. Только поиск.

График: 5/2, со свободным временем исполнения. (2-4 часов в день), по желанию, возможность брать работу в выходные. (главное - объем)

Оплата: 15 000р. + 15р. за каждый принятый текст. Возможны премии по результатам.

Осуществляется переводом по банковским реквизитам (возможны основные ЭПС).

Работа удалённая. Оформление по договору.

Кто хочет себя попробовать, оставляйте заявки.

ТЗ вышлю кандидатам, там же будут подсказки как и что делать, а также примеры.