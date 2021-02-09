Наполнение интернет-магазина значениями параметров.

Требуются люди для работы уже с существующими товарами.

А именно необходимо проставлять значений параметров к товарам.

Работа через админку.

Мы предоставляем вам информацию по сайту, с которого нужно по примеру брать и копировать значение параметров на наш сайт.

Работа не сложная, в день можно вбивать по 200-300 позиций, зависит от вашей скорости.

Выберу исполнителей по наименьшей цене..

Минимальная стравка 3 цента за товар.

Категория товара музыкальные инструменты.

в 1 карточке товара от 5-15 значений, в зависимости от инструмента.

Товаров много около 10 тыс.

Писать только сюда или в личку.