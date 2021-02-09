Оформить карточку товара для Маркетплейсов

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать продающее описание для ряда товаров для Маркетплейсах

+ нужно чтобы оно подходило под критерии маркетплейсов (кол-во символов, % уникальности)

Также нужно найти и отредактировать качественные фотографии товаров и изображения с приемуществами товаров (где-то нужно будет на фотографиях с инфографикой заменить английский текст на русский)

3 года назад
dmitryksenzov
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина значениями параметров.

    Требуются люди для работы уже с существующими товарами. А именно необходимо проставлять значений параметров к товарам. Работа через админку. Мы предоставляем вам информацию по сайту, с которого нужно по примеру брать и копировать значение параметров на ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется контент-менеджер

    Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом! Задачи, которые нужно будет сделать: 1. Разместить готовые тексты на сайте (поля: заголовок, тайтл, текст со списками и подзаголовками, вставить таблицу с ценой и т п) 2. Найти ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос контента

    Нужно перенести контент со одной сайта клиники на новый сайт. Информацию о врачах, новости, отзывы, и т д. То есть все) Старый сайт Вордпресс, новый 1-С Битрикс Желательно иметь телеграм для обсуждения деталей.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Контент-менеджер MODX знание html

    Здравствуйте! Нужен контент менеджер CMS MODx, работаем только с ней, знание html, на многих сайтах нет Html редактора. Нужно будет размещать разного рода инфу на сайты, это новости, статьи, графики работы, замена инфы на главной в чанках ...

    HTMLMODX
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поисковик контента (информационных статей)

    $450

    Здравствуйте! Корректорскому бюро требуется несколько поисковиков контента. Необходимо находить статьи на польских сайтах (*.pl). Язык знать необязательно, переводчик в помощь. Но если знаете, то Вам будет легче. Работа несложная, важна креативность, умение пользоваться поисковиком и усидчивость. Дописывать, переписывать ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать карточки товаров на маркетплейсе Wildberries

    Требуется добавить 17 товаров с описанием и фото на Wildberries. Пройти модерацию. Кандидатов прошу обязательно указывать стоимость работы. Категория товаров: БАД P.S. Ближайшее время еще потребуется добавить 20-40 товаров на Озон.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание и заполнение карточек товаров

    Требуется специалист на задачи по контенту. базовая система - opencart. Создание (есть модуль массового добавления товаров) и заполнение вновь созданных карточек. Нужно уметь пользоваться opencart, FTP, интернетом для сбора и редактирования информации. Предлагайте цену за 1 полностью заполненную ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    3 года назад