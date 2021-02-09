Оформить карточку товара для Маркетплейсов

Нужно написать продающее описание для ряда товаров для Маркетплейсах

+ нужно чтобы оно подходило под критерии маркетплейсов (кол-во символов, % уникальности)

Также нужно найти и отредактировать качественные фотографии товаров и изображения с приемуществами товаров (где-то нужно будет на фотографиях с инфографикой заменить английский текст на русский)