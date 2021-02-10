dmitryksenzov

Дмитрий Ксензов dmitryksenzov

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Всем привет! Занимаюсь продажей товаров через маркетплейсы: OZON, Wildberries, Беру, TIU

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  • Создание описания для карточек товаров на Маркетплейсах

    Привет! Ищу фрилансера для рерайт описаний товаров Я занимаюсь продажей товаров на маркетплейсах (OZON, Wildberies, Беру, TIU) Нужно: 1. Создавать описания для товаров - Текст должен проходить по кол-ву символов и % уникальности (разные у всех маркетплесов) - Текст должен включать ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание описания для карточек товаров на Маркетплейсах

    Привет!Ищу фрилансера для постоянного сотрудничества Я занимаюсь продажей товаров на маркетплейсах (OZON, Wildberies, Беру, TIU)Нужно:1. Создавать описания для товаров (рерайт описания похожих товаров)- Текст должен проходить по кол-ву символов и % уникальности (разные у всех маркетплесов)- ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить карточку товара для Маркетплейсов

    Нужно написать продающее описание для ряда товаров для Маркетплейсах + нужно чтобы оно подходило под критерии маркетплейсов (кол-во символов, % уникальности) Также нужно найти и отредактировать качественные фотографии товаров и изображения с приемуществами товаров (где-то нужно будет ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад