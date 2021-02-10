dmitryksenzov

Нужно написать продающее описание для ряда товаров для Маркетплейсах + нужно чтобы оно подходило под критерии маркетплейсов (кол-во символов, % уникальности) Также нужно найти и отредактировать качественные фотографии товаров и изображения с приемуществами товаров (где-то нужно будет ...