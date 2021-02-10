Нужно наполнить карточки на сайте Вордпресс

Доброго дня. Задание просто: https://youtu.be/iRM1Wfums88 нужно создать карточки на сайте вордпресс в редакторе контента, пример карточки https://my-myt.ru/listing/mint-2 Имея доступы, которые я выдам, вы сможете зайти в карточку и посмотреть как она сделана и на ее примере сделать новую. Напишите мне в скайп zakazreklama там все подробности