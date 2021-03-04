LesnoyVitaliy

Виталий Лесной LesnoyVitaliy

 
39 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенести объявления с одной площадки на другую

    Перенести объявления с одной площадки на другую. Объявления на английском языке, но даже без знания делается просто. Цена одного объявления - 5 грн. Нужно сделать качественно и быстро

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить опенкарт

    Здравствуйте! Нужно наполнить интернет-магазин на платформе опенкарт. Категория товаров - система отопления Цена карточки - 5 грнПишите только те кто работал с опенкарт ( у кого есть опыт)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Shurik0542
Александр 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$4
10 баллов
3 года назад
Наполнить опенкарт
Открытый к диалогу, дружелюбно настроенный заказчик. Постановка задачи - супер.. Оплата в срок. Сотрудничеством полностью доволен. С надеждой на дальнейшее сотрудничество желаю удачи этому человеку.
Все отлично, спасибо!
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