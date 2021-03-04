LesnoyVitaliy

Перенести объявления с одной площадки на другую. Объявления на английском языке, но даже без знания делается просто. Цена одного объявления - 5 грн. Нужно сделать качественно и быстро
Наполнение сайтов12 заявок
Закрыт
3 года назад
Перенести объявления с одной площадки на другую. Объявления на английском языке, но даже без знания делается просто. Цена одного объявления - 5 грн. Нужно сделать качественно и быстро
Здравствуйте! Нужно наполнить интернет-магазин на платформе опенкарт. Категория товаров - система отопления Цена карточки - 5 грнПишите только те кто работал с опенкарт ( у кого есть опыт)