Размещение товаров на сайте "Мешок"

$7
Наполнение сайтовЗавершен20 заявок491 просмотр
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В действующем аккаунте на сайте Мешок нужна помощь в размещении товаров в основном книги журналы пластинки открытки.

Я размещаю на Яндекс диске массив фотографий товаров. На каждый лот от 5до 9 фотографий. Ваша задача при размещении правильно выбрать подходящую категорию.

Название лота вы берете с фотографии: например если это книга, название лота будет выглядеть так:

" Книга. Самоучитель игры на семиструнной гитаре. Советский композитор 1982 год

или

Книга детская. Я умею прыгать через лужи. А.Маршал. рис. Иткина. 1982"

﻿далее выбираете и вставляете фото соответствующие лоту. ФОТОГРАФИИ РЕДАКТИРОВАТЬ НЕ НУЖНО.

﻿В описании лота указываете состояние и вес и цену, которые будут указаны на дополнительной фотографии к лоту, выглядеть это будет примерно так:

"состояние хорошее, все страницы на месте, 0.5" или " есть загрязнения, надрывы страниц, расшатан переплет, 0,7".

Цену ставите в соответствующею строку. Срок размещения выбираете из выпадающего меню, я его ставлю 4 дня. К описанию лота добавляется стандартное описание условия сделок из выпадающего меню.

В графу метки, я добавляю 2-3 ключевых слова,например "детям об австралии","дикие лошади" - они будут указаны на фототографии. Метки идут не ко всем лотам.

В среднем в час я размещаю 25 лотов, я работаю медленно-сильно зависит от скорости. в среднем общий набор текста по всему лоту составит 180-250 знаков.

﻿Массив будет предоставляться раз в 2-3 дня за вычетом выходных, на 100 лотов. На выставление лотов отводится 2 дня. Оплата в день окончания размещения массива путем перевода на карту.

Жду предложений с указанием цены за лот.

3 года назад
Missgir
Нина 
55 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Katrin_Lovecraf
Екатерина 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$7
2 дня
Екатерина прекрасно справилась с работой. Задание было выполнено качественно и в срок.
Я была рада сотрудничать, чётко поставленные задачи, быстрая оплата. Рекомендую заказчика!
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