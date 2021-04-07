Контент работы на сайте на Битрикс

Работа простая! Справится любой пользователь, кто владеет Exel или Google Sheets. Необходимо вписать в таблицу контактные данные с сайтов: e-mail, ссылки на vk, обратную связь, и проч. На 1 сайт уходит несколько секунд. Если данных нет - ...
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Добрый день !
Нужен контент менеджер для простой работы на сайте на Битрикс.
Активация/деактивация элементов, перенос в другие разделы, переименовать и т.п.
Жду оценку за час работы, работы часов на 10-15.
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