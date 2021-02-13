Наполнение сайта контентом

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Требуется опытный контент-менеджер для наполнения игрового сайта Сити Слотс, выдача задания копирайтерам, закупка фотографий на фотостоках, их редактирование и подгонка под нужные размеры.
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