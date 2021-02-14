Добавлять товары в 1С Бухгалтерию

Необходимо заполнить ячейки в Гугл онлайн таблице данными о компаниях. Подробная видеоинструкция есть. Важен опыт работы в экселе, хорошо и оперативно собирать и сортировать информацию. Подробности в скайпе
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Приветствую нужен человек добавлять и редактировать товары в 1С Бухгалтерию
Для интернет-магазина.
Товаров больше 10000+
Оплата 15р за товар.
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