Работа с таблицами

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Нужно свести данные из нескольких таблиц в одну (товары для интернет магазина), 

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3 года назад
VM_varga
Андрей 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад