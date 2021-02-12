Создание текстов

КопирайтингЗакрыт15 заявок773 просмотра
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Требуется написать тексты для сайта, тематика сайта дейтинг.

Шаблоны, рассылки, рекламные сообщения. Адаптировать их под имеющиеся анкеты. 

Объемы большие, срок до 10.03. 

Бюджет по договорённости. ﻿

3 года назад
rozumovalex
Александр 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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