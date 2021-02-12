Написать уникальную статью на одну из предложенных тем

Добрый день! Нужен автор/авторы статей для сайта (развлекательная тематика) на постоянной основе. Автор должен уметь написать обзор, статью по аналогии и сделать рерайт загадок. Требования к текстам: высокая степень уникальности - от 96% по Адвего, отсутствие ошибок, ...
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Минимальный размер: 4 000 знаков (без пробелов). Статья должна быть:
- Структурированной, включать подзаголовки (минимум один), списки (минимум один). Абзацы должны быть отделены двойным переносом строки (т.е. одной пустой строкой).
- Уникальной — не менее 95 % по сервису Tехт. ru.
- Без ошибок (смысловых, стилистических, грамматических, орфографических, пунктуационных). Статья связана с темой работы копирайтера и трудностями, с которыми сталкивается копирайтер при работе. Укажите сроки и вашу цену за данный вид работы. Благодарю.
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