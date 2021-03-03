Статьи для сайта

КопирайтингЗавершен26 заявок705 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужен автор/авторы статей для сайта (развлекательная тематика) на постоянной основе.  Автор должен уметь написать обзор, статью по аналогии и сделать рерайт загадок. 

Требования к текстам: высокая степень уникальности - от 96% по Адвего, отсутствие ошибок, тексты должны быть живые, легко читаться, стиль - дружественный.

3 года назад
Shpit
38 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
PKseniJA
37 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MrsCheeks
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$4
2 дня
Спасибо за работу! Планирую продолжить сотрудничество.
Топ заказчик с четким т/з.
  • Похожие заказы

  • Написать англоязычные статьи в блог

    Необходимо написать 2 англоязычные статьи в англоязычный блог. 1. Статья про авточехлы. 2. Статья про продвижение в инстаграм. Статьи небольшие, по 1500 збп. Оплата $2 за 1000 збп.. Статьи должны быть интересны, уникальны и на грамотном английском. Задача пробная, при успешном ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написание SEO текстов на польском языке

    Нужен СЕО копирайтинг порядка 100.000 символов по ключам. Требования: 1. Правильная расстановка  LSI по ключам2. Качественные СЕО тексты 3. Соблюдение сроковОт нас: 1. Список ключей для страницы 2. Основные требования к странице От вас ждем стоимость и сроки выполнения.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер, для разработки многостраничного сайта

    Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8 От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать юзербот телеграмм

    Написать бот в телеграмме ТЗ в ворде если какие-то моменты нужно обсудить- готова к диалогу, только все вопросы до выполнения проекта прописывайте

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание интернет аптеки

    Написать статью на медицинскую тематику. Здравствуйте, нужно написать уникальную статью об интернет аптеке https://kolhitsin.com Профессионально описать деятельность аптеки, наши преимущества, рассказать о препарате, который мы предлагаем нашим клиентам. Статья должна быть уникальной, понятной, легко восприниматься целевой аудиторией.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сео тексты для сайта

    Написать сео тексты для сайта. Тема-уходовая косметика. Тексты для категорий товаров (косметика для лица/волос, крема, гели и т. д) , примерно 30 текстов. Где-то сделать рерайт. Размер 1 текста около 2000 символов б/п.  В дальнейшем также ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    3 года назад