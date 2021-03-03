Статьи для сайта

Необходимо написать 2 англоязычные статьи в англоязычный блог. 1. Статья про авточехлы. 2. Статья про продвижение в инстаграм. Статьи небольшие, по 1500 збп. Оплата $2 за 1000 збп.. Статьи должны быть интересны, уникальны и на грамотном английском. Задача пробная, при успешном ...