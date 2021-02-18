Фрилансер. Учусь в школе удаленных профессий.

Меня зовут Светлана! Учусь в школе удаленных профессий. На данном этапе осваиваю профессию Ассистент онлайн - проектов. Ищу работу, подработку, стажировку...всё чтобы отрабатывать навыки, получать знания и опыт работы в интернете удаленно. Хоть я и новичок в это деле, но у меня есть большой потенциал, стремление обучаться и делать свою работу на все 100%. И ещё что не маловажно меня всегда направляет и поддерживает мой куратор - профессионал в своем деле, у которого уже большой опыт работы онлайн.