Boyarintsevag

Галина Бояринцева BoyarintsevagBoyarintsevag
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Редактор/переводчик
Образование: факультет журналистики МГУ бакалавр (2019),
факультет журналистики МГУ международная журналистика магистрант (2022).
свободно владею английским (С1) и французским (С1, есть сертификат DALF). Совершенствую испанский и португальский. Много лет работаю преподавателем английского, французского и русского языков, редактирую научные статьи студентов.
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