Boyarintsevag

Редактор/переводчик

Образование: факультет журналистики МГУ бакалавр (2019),

факультет журналистики МГУ международная журналистика магистрант (2022).

свободно владею английским (С1) и французским (С1, есть сертификат DALF). Совершенствую испанский и португальский. Много лет работаю преподавателем английского, французского и русского языков, редактирую научные статьи студентов.