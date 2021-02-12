Статьи на тему CG

КопирайтингЗакрыт8 заявок557 просмотров
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Привет!

ArtCraft — крупнейшая образовательная платформа компьютерной графики в Восточной Европе. Мы запускаем новое медиа по теме CG, геймдева, искусства и всего, что с этим связано.

Поэтому сейчас мы ищем райтеров из индустрии.

Будем рады познакомиться, если ты:

✔️Работаешь в области компьютерной графики или геймдева — рисуешь, моделишь, кодишь, анимируешь, продюссируешь, пишешь и т.п.

✔️Хочешь писать статьи по своей специализации.

✔️Заботишься о развитии своего личного бренда.

✔️Ответственно подходишь к выполнению договоренностей и соблюдению дедлайнов.

Будет весомым плюсом: безупречная грамотность, опыт написания статей и знание иностранных языков.

Нужно написать 8 статьей. Дедлайн 30 марта.

3 года назад
guest_16131464462988
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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