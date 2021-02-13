Копирайтинг

$40
КопирайтингЗавершен1 заявка183 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры и веблансеры. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог.

У меня есть блог на который требуется писать статьи на тему "блоговедение".

Приветствуется опыт работы в данной категории.

Оплата: от 50 руб. за 1 000 знаков в начале, дальше-больше.

Готов рассмотреть перспективу по переводу Вас на постоянную работу.

Своевременная оплата гарантируется.

Статьи нужно писать по 10 - 15 штук в месяц. Только не надо притягивать за уши

ненужное, стремитесь к минимализму, но не забывайте о читателе, чтобы он получил исчерпывающий ответ на свой вопрос, если для этого хватит 2 000 знаков, ок пусть будет так, если больше - то больше.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.

Обязательные требования.Проверка готового текста на:

Уникальность по ETXT - не ниже 95%

Уникальность по Advego

не ниже 93% уникальность по фразам

не ниже 85% уникальность по словам

Тошноту документа (количество повторений одного слова) по http://advego.ru/text/seo/

Статистика текста\Наименование показателя\Академическая тошнота документа - не более 8 - 8.5%

Семантическое ядро\Фраза/слово\все - не более 2.5 - 3%

3 года назад
alex_207
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ratmir2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$10
27 дней
Отзывчивый копирайтер, пишет оригинальные, классные тексты. Работу выполняет раньше срока. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Алексей отличный заказчик! Оперативная обратная связь и интересные задания. Рекомендую к сотрудничеству.
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