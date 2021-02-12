Выписать текст на страницы услуг

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ТЗ - https://docs.google.com/document/d/12Swm_lQRGAHZxrIz34RsCxXN-EWU0XLPpJW_Y_jpqao/edit?usp=sharing, вопросы в лс

3 года назад
ksenya_z
Ксения 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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