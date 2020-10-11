Копирайтинг, рерайтинг, переводы с английского на русский.
Более года в сфере копирайтинга.
Уникальность работ 95-100%.
Своевременный отклик на Ваш заказы и строгое соблюдение дедлайнов.
Статьи и посты для социальных сетей на любую тематику, тексты для лендинга, SEO-контент.
Примеры работ на интересующую Вас тему присылаю в личные сообщения.
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Все сделано четко и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Чёткая постановка ТЗ, своевременная оплата. Заказчик, с которым очень приятно работать!