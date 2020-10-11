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Юлия Пантелеева __yourgallery

 
27 летРоссия/Архангельск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтинг, рерайтинг, переводы с английского на русский.

Более года в сфере копирайтинга.

Уникальность работ 95-100%.

Своевременный отклик на Ваш заказы и строгое соблюдение дедлайнов.

Статьи и посты для социальных сетей на любую тематику, тексты для лендинга, SEO-контент.

Примеры работ на интересующую Вас тему присылаю в личные сообщения.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Milis
Алина 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
6 постов для Insta страницы
Все сделано четко и в срок. Рекомендую!
Чёткая постановка ТЗ, своевременная оплата. Заказчик, с которым очень приятно работать!
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