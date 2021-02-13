Отредактировать текст на сайте согласно всем канонам seo

Есть сайт по продажи окон в Америке, на английском. сайт. Сделан на платформе wix. Пока только текст в дальнейшем видео и фото и дальше раскрутка в соц. сетях. Не знаю что еще написать и какая информация нужна , поэтому пишите в комментариях.